بريطانيا: بيع نادي تشيلسي يجب أن يتم من خلال الحكومة

هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن أي عرض لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة يجب أن يتم من خلال الحكومة، وذلك بعد فرضها عقوبات على الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني.

وصرح كريس فيلب، وزير التكنولوجيا البريطاني، قائلا “طبقا لبنود الترخيص الحالية فلن يسمح ببيع النادي”، بحسب “رويترز”.

وأضاف الوزير “لكن إذا ظهر طرف يرغب في الشراء فسيتعين على هذا المشتري أو على النادي اللجوء للحكومة وطلب تعديل البنود بما يسمح بإجراء عملية البيع”.

وأوضح أنه “إذا شعر النادي أن بنود الترخيص الخاص به تحتاج إلى تعديل لتأمين الوظائف فسيكون بوسعه القدوم والتحدث إلى الحكومة في أي وقت عن تغيير هذه البنود.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن “الأمر الأهم بالنسبة للحكومة هو ضمان عدم حصول أبراموفيتش على أي مكاسب مالية”.

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