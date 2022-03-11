مستشفى ابن سينا تجري عملية معقدة على مريض يعاني “نقص المناعة”

هبة بريس

تمكن قسم أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى الأطفال التابع لجامعة ابن سينا بالرباط من إجراء طعم خيفي أحادي التطابق لمريض يعاني من نقص المناعة ، وهو الأول من نوعه في المغرب.

وذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن عدم وجود سجل للمتبرعين بالخلايا الجذعية المكونة للدم يعني أنه حتى الآن لا يمكن إجراء عملية زرع HSC إلا للمرضى الذين لديهم متبرع متوافق وراثيًا وفي أغلب الأحيان يكون شقيق.

ومع ذلك، يضيف ذات البلاغ، فقد تم تجاوز هذه العقبة للتو، بفضل تحقيق طعم خيفي أحادي التطابق لمريض يعاني من نقص المناعة لأول مرة في المغرب من قبل فريق قسم أمراض الدم والأورام لدى الأطفال (SHOP) من مستشفى الأطفال التابع لمستشفى CHU ابن سينا، الذي يحدد أن هذا النوع من الطعم الخيفي، يعتبر مرهقًا من الناحية الإجرائية ولكنه يعطي الأمل للمرضى، مشيرا الى أنه يتم من عائلة متبرعة شبه متوافقة في هذه الحالة الأم في هذه الحالة.

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