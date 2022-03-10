الحكومة تفصح عن أسماء الكفاءات التي تم تعيينها في المناصب العليا

2022-03-10 / 5:53 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين، فضلا على المصادقة على تعيينات المناصب العليا.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حيب بلاغ الحكومة، فقد تم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين كل من نادية الصغير، مديرة لأنظمة المعلومات؛ و زين العابدين أبريطل، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية والعامة.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين رضا كنون، مفتشا عاما لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير؛ و لمياء السغروشني، مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة.

كما تم تعيين محمد لعكل، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة فاس مكناس؛ و محمد زواق، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة درعة تافيلالت.

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