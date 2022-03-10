الوزيرة حيار تكشف آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش ، حيث تم خلال هذا الاجتامع تدارس و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

و خلال مجلس الحكومة كشفت عواطف حيار وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، مبرزة الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال النهوض بحقوق النساء في ظل القيادة السامية للملك محمد السادس والعناية التي يوليها جلالته للمرأة، لاسيما التكريس القانوني للمساواة والمناصفة والمنجزات في مجالات التربية والتكوين ومحو الأمية.

وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت الوزيرة الدينامية التي أحدثها تفعيل إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والذي أعطت انطلاقته صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم.

هذا الإعلان وفق بلاغ الحكومة يروم تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إذ تم التوقيع، على عدد من الشراكات خلال انعقاد المجلس الإداري الأخير لـ”إعلان مراكش 2020″، بينها إحداث أكاديمية التمكين لتعزيز تكافئ الفرص وقدرات النساء ضحايا العنف، وتكوين عشرة آلاف مساعدة ومساعدا اجتماعيا في أفق سنة 2030.

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