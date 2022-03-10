الوزيرة حيار تكشف آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء

2022-03-10 / 2:52 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش ، حيث تم خلال هذا الاجتامع تدارس و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

و خلال مجلس الحكومة كشفت عواطف حيار وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، مبرزة الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال النهوض بحقوق النساء في ظل القيادة السامية للملك محمد السادس والعناية التي يوليها جلالته للمرأة، لاسيما التكريس القانوني للمساواة والمناصفة والمنجزات في مجالات التربية والتكوين ومحو الأمية.

وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت الوزيرة الدينامية التي أحدثها تفعيل إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والذي أعطت انطلاقته صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم.

هذا الإعلان وفق بلاغ الحكومة يروم تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إذ تم التوقيع، على عدد من الشراكات خلال انعقاد المجلس الإداري الأخير لـ”إعلان مراكش 2020″، بينها إحداث أكاديمية التمكين لتعزيز تكافئ الفرص وقدرات النساء ضحايا العنف، وتكوين عشرة آلاف مساعدة ومساعدا اجتماعيا في أفق سنة 2030.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يواصل تحديث ترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة النارية

المغرب يواصل تحديث ترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة النارية

2022-03-10 / 3:05 مساءً
Photo of محكمة الرباط تصدم “أساتذة التعاقد” وتدين نزهة مجدي ب3 أشهر نافذة

محكمة الرباط تصدم “أساتذة التعاقد” وتدين نزهة مجدي ب3…

2022-03-10 / 2:45 مساءً
Photo of الحكومة: “سعر الطماطم بلغ 1.50 أورو في السوق الدولية”

الحكومة: “سعر الطماطم بلغ 1.50 أورو في السوق الدولية”

2022-03-10 / 2:40 مساءً
Photo of ارتفاع أسعار المحروقات.. أخنوش يدعو وزرائه إلى الاجتماع بمهنيي النقل

ارتفاع أسعار المحروقات.. أخنوش يدعو وزرائه إلى الاجتماع بمهنيي…

2022-03-10 / 2:12 مساءً
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم 12 مارس

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم 12 مارس

2022-03-10 / 1:13 مساءً
Photo of بالفيديو.. غرق عدد من الحالمين بالهجرة و أسر المفقودين تذرف الدموع في البيضاء

بالفيديو.. غرق عدد من الحالمين بالهجرة و أسر المفقودين…

2022-03-10 / 12:41 مساءً
Photo of ارتفاع أسعار المحروقات يدفع مواطنين إلى عرض سياراتهم للبيع

ارتفاع أسعار المحروقات يدفع مواطنين إلى عرض سياراتهم للبيع

2022-03-10 / 11:17 صباحًا
Photo of مع اقتراب شهر رمضان.. أسعار بيع الخضر تتجاوز الفواكه

مع اقتراب شهر رمضان.. أسعار بيع الخضر تتجاوز الفواكه

2022-03-10 / 10:20 صباحًا
Photo of تورطا في سرقة شخص بالعنف.. أمن سلا يوقف شخصين

تورطا في سرقة شخص بالعنف.. أمن سلا يوقف شخصين

2022-03-10 / 9:33 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-03-10 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق