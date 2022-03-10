بريطانيا تضيف مالك تشلسي لقائمة العقوبات الروسية

2022-03-10 / 1:37 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، إضافة مالك نادي تشلسي، الملياردير الروسي رومان أبراهموفيتش لقائمة العقوبات الروسية.

وقالت الحكومة البريطانية إنها منعت سبعة من رجال الأعمال الروس من التصرف في أموالهم من بينهم رومان أبراموفيتش وإيجور سيتشين وأوليج دريباسكا ودميتري لبيديف، وذلك بعد إضافتهم إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله “لا يمكن أن تكون هناك ملاذات آمنة لهؤلاء الذين أيدوا هجوم بوتن الضاري على أوكرانيا”.

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