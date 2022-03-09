وزير النقل: “73 في المئة من الرخص تخضع للاستغلال غير المباشر”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد عبد الجليل وزير للنقل و اللوجيستيك بأن قطاع النقل يشهد عددا من المشاكل منها ما يتعلق باستغلال الرخص الممنوحة حيث أن حوالي ثلاث أرباع من الرخص تخضع للاستغلال غير المباشر.

و أوضح عبد الجليل في مدخلة له باجتماع لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و البنيات الأساسية بالغرفة الثانية للبرلمان أن العديد من الإكراهات تصادف مشاريع و برامج تجويد خدمة النقل العمومي و السياحي.

و أفاد وزير النقل و اللوجيستيك أن 73,1 من الرخص الممنوحة تخضع للاستغلال غير المباشر، وأن 87,4 في المئة من الناقلين يستغلون مركبتين على الأكثر، فيما 6 في المئة من الناقلين أشخاص ذاتيون و50,6 لا يتوفرون على مأذونية.

و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن تواجد 73 في المئة من الرخص الخاضعة للاستغلال غير المباشر، ينتج عنه تراكم النزاعات بين المرخص لهم والناقلين المستغلين، مشيرا إلى تحمل الناقل كلفة الاستغلال غير المباشر مما ينعكس على جودة الخدمات، فضلا عن التركيز على المسارات التي تحقق أكبر مردودية.

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