12 قتيلا و2021 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع
لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 2021 آخرون بجروح، إصابات 64 منهم بليغة، في 1558 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 28 فبراير إلى 6 مارس 2022.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 45 ألفا و37 مخالفة، وإنجاز 9064 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و973 غرامة صلحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و 598 ألفا و 75 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و 195 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9064 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 206 مركبات.
14 تعليقات
اكفس طرق و طنية بالمغرب هي الرابطة بين كلميم و طانطان و بوجدور و الداخلة. يجب تقنين السرعة القصوى في 100 كلم.
الله أكبر ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ربي يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة ويصبر اهلهم يارب
يرجع سبب حوادث السير حسب راي العنصر الرئيسي هو العنصر البشري وكثرة التهور والأنانية وعدم التركيز وعدم احترام قانون السير والتسامح أثناء السياقة…
سائقي الشاحنات والحافلات ياخذون من الطريق متسع كبير ويعرضون غيرهم من مخاطر كبيرة
المهم نسأل الله السلامة والعافية..
كثرة الحوادث يرجع إلى تدهور الطرق وحالتها الكارتية والافراط في السرعة وعدم احترام الاسبقيات عدم احترام التشوير الطرقي ..
يجب توسيع الطرق بدلا من تقزيمها، واصلاحها وصيانتها والانارة ويجب احترام المسافات والاسباقيات اغلب الطرق كارثية ..
السياقة فن وذوق وأخلاق شوارعنا لا فن ولاذوق ولا أخلاق إلا ماندر انزع قبعتي إحتراما وتقديرا لمن يحترم الشارع في بلدي الجريح..
السياقة مدرسة الكل يتحمل مسؤوليته .السائق الراجل الشرطي الساهرين على التجهيز الطرقي القضاء المراقبين المواطنين عامة المطلوب منا كل واحد يصلح نفسه الأكيد النتيجة حتما ستتغير..
الراجلين لا يحترمون السيارات في الاماكن المزدحمة لو كان الناس واعين بقانون السير لحلت مشاكل السير وعرف كل فرد متى يقطع الطريق ومتى يقف ويبقى الوعي هو الحل.
نجاح الشعوب وتقدمها يتجلى في احترام قانون السير . احترام ممرات الراجلين . احترام اضواء المرور . احترام التشوير الطرقي. إعطاء حق الأسبقية. التجاوز المعيب. ….
الهاتف يقلل التركيز و الانتباه مع النقال اضن انه أصبح أهم مسبب لعرقلة السير أو الحوادث …
هناك عدة اسباب وراء الحوادث التي تقع منها:البنية التحتية الغير اللائقة والكحول وغيرها وبعض تصرفات السائقين الغير المسؤولة نظرا الى مستوى الوعي المتدني لهذه الفئة..
السرعة المتهورة والطرق الضيقة و المهترية وعدم فحص المركبات بشكل منتظم واضافة الى القيام بالعاب بهلوانية..
نتمنى من كل سائق ان يسوق على حذر واحترام الراجلين والحد من السرعة..