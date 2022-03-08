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جنايات كلميم تبرئ رئيس جمعية رياضية ومنتخب من ملف الاتجار الدولي للمخدرات

2022-03-08 / 7:59 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت محكمة الاستئناف بكلميم اليوم الثلاثاء 8 مارس الجاري، ببراءة ” التجمعي محمد اللبزة” نائب رئيس الجماعة الترابية الكفيفات ورئيس جمعية رياضية بالاقليم، من جميع التهم الموجهة إليه في الملف الذي كان متابعا فيه بتهم ثقيلة بعد الحكم عليه بابتدائية كلميم بعشر سنوات سجنا ، ويتعلق الأمر في ملف “الاتجار الدولي في المخدرات بعد توقيف عدد من المتورطين في الملف بمنطقة كلميم قبل ثلاث سنوات .

وكان عدد من المنتخبين التجمعيين وكذلك فاعلين اقتصاديين، قد عبروا عن استغرابهم من ورود اسم التجمعي ” محمد اللبزة” والذي يتميز بسيرة أخلاقية يشهد بها جميع معارفه، وان ورود إسمه في الملف كان ضمن معاملات تجارية متعلقة بمنتوجات زراعية كان يتعامل بها مع زبناءه، قبل ان يسقط هؤلاء في ملف الاتجار دولي للمخدرات واغلبهم من مدن الشمال

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