النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام تنتقد “تماطُل” مجلس الصحافة في منح بطائق الصحافة للسنة الجارية

هبة بريس _ الرباط

استنكرت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام اليوم الإثنين، ما اعتبرته “التأخر غير المبرر” في منح بطاقة الصحافة برسم سنة 2022 لعدد من الصحافيات والصحافيين.

وانتقدت االنقابة في بلاغ لها “التماطل الواضح الحاصل في هذه العملية من طرف لجنة البطاقة بالمجلس الوطني للصحافة، بالنظر إلى أن عددا من الزملاء وا لزميلات مستوفون للشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم الحكومي المتعلق بمنح بطائق الصحافة”، وفق تعبيرها.

وعبرت الهيئة النقابية ذاتها عن استهجانها الشديد، إزاء ما اعتبرته “اختلاق مساطر إدارية لا علاقة لها بالمرسوم المذكور، للحيلولة دون تسليم البطائق لمستحقيها، ورسم خرائط على مقاس من يسير اللجنة، مما يطرح عددا من الأسئلة على الخلفية وراء هذه الممارسات”، .

وأشارت النقابة إلى أن “هذه الممارسات لا تتناقض فقط مع مقتضيات القوانين الوطنية المرتبطة بالصحافة والنشر وإنما أيضا مع مقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.”

ودعت النقابة المجلس الوطني، “لمعالجة هذه الإختلالات واستكمال عملية منح البطاقات برسم السنة الجارية، لكل المستوفين للشروط القانونية المطلوبة وفي أقرب الآجال، مع ضمان الإستقلالية و الحيادية التامة للجنة البطاقة التابعة للمجلس الوطني للصحافة عن بعض الإطارات النقابية والمهنية الأخرى”، بحسب تعبير البلاغ.

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