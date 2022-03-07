الحكومة الروسية تقر قائمة “الدول المعادية”

2022-03-07 / 12:54 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أقرت الحكومة الروسية، الاثنين، قائمة الدول التي ترتكب أعمالا تصفها بـ”العدائية”، في خضم العمليات العسكرية التي تجريها البلاد في أوكرانيا المجاورة، وسط تنديد غربي واسع.

ويأتي إقرار هذه القائمة فيما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد ألمح إليها قبل يومين، في مسعى للرد على عقوبات يجري فرضها بدون توقف منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وتشمل القائمة المعادية كلا من أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنروي وكوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.

وكانت موسكو قد تحدثت عن إجراءات عقابية ستتخذها هي الأخرى ردا على الأعمال العدائية ضدها والتي اتخذتها تلك الدول.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا: سننهي عمليتنا العسكرية “في أي لحظة” إذا قبلت كييف بشروطنا

روسيا: سننهي عمليتنا العسكرية “في أي لحظة” إذا قبلت…

2022-03-07 / 2:15 مساءً
Photo of غزو أوكرانيا.. روسيا تمتنع عن المثول أمام محكمة العدل الدولية

غزو أوكرانيا.. روسيا تمتنع عن المثول أمام محكمة العدل…

2022-03-07 / 1:11 مساءً
Photo of تايوان: “القتال في أوكرانيا ألهم شعبنا”

تايوان: “القتال في أوكرانيا ألهم شعبنا”

2022-03-07 / 12:39 مساءً
Photo of وزيرة الدفاع الفرنسية: الحرب على أبواب أوروبا

وزيرة الدفاع الفرنسية: الحرب على أبواب أوروبا

2022-03-07 / 12:17 مساءً
Photo of متاجر أمريكا و كندا تزيل “الفودكا” الروسية من رفوف البيع

متاجر أمريكا و كندا تزيل “الفودكا” الروسية من رفوف…

2022-03-07 / 12:00 مساءً
Photo of “نيتفلكس” توقف خدماتها داخل روسيا

“نيتفلكس” توقف خدماتها داخل روسيا

2022-03-07 / 11:30 صباحًا
Photo of الدفاع الروسية: إسقاط 14 طائرة ومروحية للقوات الأوكرانية

الدفاع الروسية: إسقاط 14 طائرة ومروحية للقوات الأوكرانية

2022-03-07 / 10:42 صباحًا
Photo of روسيا توقف إطلاق النار وتفتح ممرات إنسانية من عدة مدن أوكرانية

روسيا توقف إطلاق النار وتفتح ممرات إنسانية من عدة…

2022-03-07 / 9:34 صباحًا
Photo of روسيا: أوكرانيا تخطط لضرب مفاعل نووي واتهامنا بقصفه

روسيا: أوكرانيا تخطط لضرب مفاعل نووي واتهامنا بقصفه

2022-03-07 / 9:13 صباحًا
Photo of لوقف تقدم الروس.. جنود أوكرانيون يستعدون لتفجير آخر جسر غرب كييف

لوقف تقدم الروس.. جنود أوكرانيون يستعدون لتفجير آخر جسر…

2022-03-06 / 11:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق