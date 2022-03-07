بنسعيد: “الألعاب الإلكترونية توفر فرص اقتصادية بالمغرب و الوزارة ملتزمة بتطويرها”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نظمت الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية نهائي البطولة الوطنية في “الكايمينغ فيفا برو” يوم أمس بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

المباراة النهائية شهدت حضور المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل و جمعت بين أسامة أيت ملا و أيمن الأزمي و انتهت بفوز الأخير ذهابا و إيابا بمجموع خمسة أهداف لصفر، ليتوج بطلا للمغرب في بطولة “ekoora cup 2022”.

و شهدت النسخة الأولى من البطولة الوطنية للكايمينغ بالمغرب مشاركة أكثر من 1000 مشارك في مختلف المراحل الإقصائية عبر تراب المملكة، قبل أن يتأهل 16 متنافس لدور المجموعات التي نظمت بالرباط.

و نشر المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل تدوينة بهذا الخصوص في صفحته الرسمية جاء فيها: “حضرت اليوم فعاليات نهائي بطولة المغرب المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية”.

و أضاف الوزير بنسعيد: “يأتي ذلك من أجل تأكيد التزام الوزارة في تطوير مجال الGAMING بالمغرب مع كافة الشركاء المعنيين وذلك للفرص الاقتصادية التي يُتيحها هذا المجال لشباب وشابات بلادنا بحيث أن السوق الدولية بهذا المجال تُقدَّر ب300 مليار دولار حسب إحصائيات 2021”.

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