حاليلوزيتش :”يجب أن يعلم زياش بأن لا أحد فوق المنتخب”

هبة بريس _ وكالات

خرج الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش بتصريحات جديدة بشأن استبعاد حكيم زياش، نجم تشيلسي من المنتخب الوطني المغربي.

وقال حاليلوزيتش في حوار أجرته معه قناة “N1″ الصربية :”على زياش أن يعلم بأن لا أحد فوق المنتخب، ويجب على الأفراد احترام المنتخب وأن يفهموا أن لا أحد فوق مصالح المجموعة

وتابع :”لدينا مجموعة شابة بإمكانها اللعب مع بعضها لسنوات أخرى قادمة، كما أن اللاعبون يجلبون التطور للكرة المغربية، وأنا على يقين أننا سنتأهل إلى كأس العالم

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