توقيف نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي بطنجة

2022-03-06 / 3:57 مساءً
1
هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت المصالع الامنية بمدينة طنجة ، صباح اليوم الأحد 06 مارس الجاري ، نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي ، عبد الله الحريف بسبب اصدار شيك بدون رصيد .

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد جرى اعتقال الحريف خلال تواجده بفندق بمدينة طنجة اثناء مشاركته في ندوة أمس السبت بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقد انتقل عدد من اعضاء حزب النهج الديمقراطي الى محيط مقر ولاية امن طنجة لمساندة رفيقهم في الحزب ، في انتظار ماستقرره النيابة العامة بطنجة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل.. الإفراج عن عبد الله الحريف بعد اعتقاله بسبب شيك دون رصيد

عاجل.. الإفراج عن عبد الله الحريف بعد اعتقاله بسبب…

2022-03-06 / 7:33 مساءً
Photo of مرصد يطالب السلطات المغربية إلى التراجع عن الأحكام القاسية بحق الصحافيين

مرصد يطالب السلطات المغربية إلى التراجع عن الأحكام القاسية…

2022-03-06 / 7:14 مساءً
Photo of مدينة إفران تكتسي حلة البياض مع أولى التساقطات الثلجية المتأخرة

مدينة إفران تكتسي حلة البياض مع أولى التساقطات الثلجية…

2022-03-06 / 6:50 مساءً
Photo of حالتا وفاة و60 إصابة بكورونا بالمغرب بآخر 24 ساعة

حالتا وفاة و60 إصابة بكورونا بالمغرب بآخر 24 ساعة

2022-03-06 / 5:20 مساءً
Photo of مهنيو النقل بالمغرب يضربون لـ72 ساعة ابتداء من الإثنين

مهنيو النقل بالمغرب يضربون لـ72 ساعة ابتداء من الإثنين

2022-03-06 / 4:41 مساءً
Photo of الرشيدية .. الإعتداء على فاعل جمعوي ب«وَطّارة

الرشيدية .. الإعتداء على فاعل جمعوي ب«وَطّارة

2022-03-06 / 3:10 مساءً
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

2022-03-06 / 2:38 مساءً
Photo of إحتجاجا على إهانتهم ..أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم الوطني

إحتجاجا على إهانتهم ..أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم الوطني

2022-03-06 / 1:44 مساءً
Photo of نشرة خاصة : ساقطات ثلجية الى غاية يوم غد الاثنين

نشرة خاصة : ساقطات ثلجية الى غاية يوم غد…

2022-03-06 / 1:07 مساءً
Photo of ببلدية ” ثلاثاء الاولاد “..زيادة في أثمنة الخبز

ببلدية ” ثلاثاء الاولاد “..زيادة في أثمنة الخبز

2022-03-06 / 12:45 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق