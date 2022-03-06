توقيف نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت المصالع الامنية بمدينة طنجة ، صباح اليوم الأحد 06 مارس الجاري ، نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي ، عبد الله الحريف بسبب اصدار شيك بدون رصيد .

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد جرى اعتقال الحريف خلال تواجده بفندق بمدينة طنجة اثناء مشاركته في ندوة أمس السبت بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقد انتقل عدد من اعضاء حزب النهج الديمقراطي الى محيط مقر ولاية امن طنجة لمساندة رفيقهم في الحزب ، في انتظار ماستقرره النيابة العامة بطنجة.

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