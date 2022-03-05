بنكيران: “على الحكومة مصارحة الشعب بصعوبة الظروف”
هبة بريس
أكد الأمين العام لحزب العدالةالتنمية، عبد الاله بنكيران، أنه على الحكومة أن تكون صريحة مع المواطنين، وأن تقول لهم إن الظروف صعبة وتحتاج إلى صبر وتفهم.
وقال بنكيران في كلمته بلقاء مع المجموعة النيابية للحزب، “، لا يجب أن نترك الشعب ينام في العسل إلى أن يستيقظ على كارثة”، موضحا أن على رئيس الحكومة إن كان غير قادر على القيام بما يجب وعلى تحمل المسؤولية أن يقدم استقالته، وحينها، لجلالة الملك أن يعين غيره أو نذهب لانتخابات مبكرة.
وأضاف بنكيران، أنه عارض مطلب “أخنوش ارحل”، لأنه يريد منه أن يسقط بشكل طبيعي وعادي، مشيرا الى أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليتضح مدى قدرته على العمل أو أن يتم تصحيح الأمر وفق الإمكانات الدستورية المتاحة.
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6 تعليقات
لازال هذا الانسان يتحدث وكأنه شخصية مهمة ولم يدرك بعد انه قد انتهت صلاحيته ولازال يمني نفسه بالعودة الى تسيير الشأن العام هذا لن يتم ولو في الاحلام ان كان الامر بيد الشعب وصناديق الاقتراع النزيهة اما غير ذلك فكل شيء ممكن
انت غير سكت .آخر واحد يتكلم هو أنت .معرفت شكون لرجعك ثاني لمشهد؟؟
مسكين باقي كيحلم يرجع للحكم ، راه الثمار ديال 10 سنوات من التدبير ديال حزب الباجدة لي كنقطفو دابا. الحكومة الحالية يالله قالت بسم الله او ماعندها حتى مسؤولية في هاد الشي . الخير لي تديرو في بلادك هو التنازل على التقاعد الغير المستحق ديال 70000,00 درهم لخزينة الدولة بدلا من الشعبوية والهضرة الخاوية و بلا بلا bla bla .
هذا الشخص هو من جعل ملايين المغفلين ينامون في العسل ثم استيقظوا خلال حكومته المحكومة فوجدوا ان حياتهم صارت اشقى واحلامهم تلاشت وانهم كانوا ضحايا ثقتهم بترهاته وبهلوانياته التي لا ينخدع لها العقلاء …
واش هاذ المرض مبغاش يمشي….كورونا مشات و هو باقي
الله ينعل لميحشم بحلك أنت خصو بتنف وجهك قااااااصح أشمن عسل كتكلم عليه ملي جتوا ونتما كتزرعوا فشوك و مشتو خلتها مشعشع شوك وخلي عليك الناس يخدمو بعقلهوم كيفما كان الحال حسن منكوم ولا مقرنة ونقلهليك مرة أخر الله ينعل لميحشم