ترشيح منارة رأس سبارطيل لنيل جائزة منارة التراث لعام 2022

2022-03-05 / 10:00 صباحًا
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هبة بريس

قدمت وزارة التجهيز والماء، مؤخرا، ملف ترشيح منارة رأس سبارطيل لنيل جائزة منارة التراث لعام 2022، وذلك بهدف التعريف بالقيمة الثقافية والتاريخية لهذه المنارة على الصعيد العالمي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المسابقة تمثل فرصة أمام الدول المشاركة لتسليط الضوء على القيمة التاريخية والدور المهم الذي تلعبه هذه المنشآت في ضمان سلامة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أنها تقدمت بملف الترشيح لنيل جائزة منارة التراث إلى المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.

وذكر البلاغ أنه تم افتتاح المنارة بعد ترميمها، في وجه العموم، ابتداء من شهر يوليوز 2021، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزة أنه يمكن للزوار الاستمتاع بالتنزه في الحدائق الشاسعة أو الاستمتاع بإطلالة على نقطة التقاء المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

كما يمكن للزوار زيارة أول متحف للمنارات المغربية، الذي يقدم شروحات تعليمية حول التاريخ البحري للمغرب ودور المنارات وتطورها التقني مع مرور الزمن.

وأضاف المصدر أن منارة رأس سبارطيل، التي تعد قيدومة منارات المملكة، ظلت تعمل لأكثر من 150 عاما، بفضل المجهودات التي تقوم بها مصالح وزارة التجهيز والماء من أجل صيانة وترميم هذه المعلمة، مبرزة أن موقعها يطل على مضيق جبل طارق الذي يعتبر من بين أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية ويشكل نقطة التقاء البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي.

وأشار البلاغ إلى أن مسابقة منارة التراث تنظم سنويا منذ سنة 2019 من طرف المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، مضيفا أنه من أجل الإطلاع على ملف ترشيح منارة رأس سبارطيل يمكن زيارة موقع المنظمة على الرابط التالي:

/https://heritage.iala-aism.org/lighthouses/cap-spartel-lighthouse

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