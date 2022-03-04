أخنوش: لن نختبئ وراء الظروف الدولية وسنفي بوعودنا

هبة بريس - الرباط

وصف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، حزبه بالقوة السياسية الأولى في البلاد بفضل النتائج التي حصل عليها في انتخابات ال8 من شتنبر.

وأكد أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني السابع المنعقد يومه الجمعة بالرباط، على أن حزبه أعاد الهيبة إلى مؤسسة رئاسة الحكومة، مشيرا الى أن مهمته “الحزب” تتمثل في تنزيل التزاماته على أرض الواقع لأن هذا هو التعاقد الذي بيننا وبين المغاربة.

وتعهد أخنوش، بأن الأغلبية ستبذل جهودها ون أجل خروج آمن من الجائحة نحو انتعاش اقتصادي يريده جميع المغاربة، مسترسلا بالقول “لن نختبئ وراء الظروف الدولية وسنفي بوعودنا للمغاربة.”

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