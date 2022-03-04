أخنوش: المغرب نجح في تدبير الجائحة بفضل استباقية الملك

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على أن المغرب ثبت تحت القيادة الملكية الرشيدة على اختياراته الكبرى وسط أزمة عَالَمِيَة غير مسبوقة.

وشدد أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر السابع المنعقد يومه الجمعة بالرباط، على أن المغرب برهن مجددا عَلَى قُدْرَتِهِ الكَبِيرَة عَلَى رَفْعِ التَّحَدّيَاتِ وَالصمود أمام الأَزَمَاتْ بفضل التَّلاَحُمُ القَوِيْ بَيْنَ العَرْشِ وَالشَّعْب.

كما تمكنت المملكة، يضيف أخنوش، مِن تدبيرٍ رَصِينْ وَنَاجِعْ لجائحةٍ كورونا بِفضل الرُّؤية الاستباقية السَّديدة لجلالة الملك، مشيدا بقرار إنتاج المغرب للقاح ومسترسلا بالقول “بَلَدُنا تقدم نَحْوَ خُطوةٍ استراتيجية تَجْعَلُ مِن المغرب بلداً مُنْتِجاً لِلِّقَاحَات بفضل الرؤية”

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