الاستئناف يؤكد الحكم على الصحفي الراضي بالسجن ست سنوات

هبة بريس _ الرباط

أيدت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، الحكم الابتدائي في قضية عمر الراضي وعماد استيتو، بسجنه بست سنوات .

وقضت المحكمة كذلك بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به، حفصة بوطاهر، وقد كانت طالبت بتعويضات تصل إلى مليون درهم.

كذلك، فإن زميله، عماد ستيتو، الذي كان غائبا طيلة جلسات هذه المحاكمة، قضت المحكمة ذاتها في حقه بعقوبة عام حبسا، بينها ستة أشهر نافذة،

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع الصحافي عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب وهي التعم التي ظل عمر الراضي ينفيها جملة وتفصيلا .

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