درك أزَمور يفكك معملا سريا لإنتاج البلاستيك ويوقف ضالعين

2022-03-03 / 11:57 صباحًا
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أحمد مصباح - الجديدة

داهمت دورية من الفرقة الترابية للدرك الملكي بأزمور، التابعة لسرية الجديدة، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، في منطقة نفوذها الترابي، معملا سريا لصناعة البلاستيك. حيث أوقف المتدخلون الدركيون عدة أشخاص، وحجزوا كميات هامة من المنتوجات اليلاظتيكية، غير المرخص بتصنيعها وإنتاجها، ناهيك عن آليات ومعدات.

هذا، وفي تفاصيل التدخل الدركي، فإن دورية محمولة من مركز الدرك الملكي بأزَمور، انتقلت، مساء امس الأربعاء، استنادا إلى معلومات دقيقة، إلى دوار بنفوذ جماعة أولاد رحمون، بإقليم الجديدة، حيث داهم رجال الدرك معملا سريا، كان مستهدفا بالتدخل ، وأوقفوا من داخله، بمقتضي حالة التلبس، 5 أشخاص، وضبطوا وحجزوا 400 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية، كانت معدة للترويج والتسويق، و4 أطنان من المواد الخام، علاوة على آليات ومعدات تدخل في إطار تصنيع مادة البلاستيك ومشتقاته، والتي يزيد بالمناسبة إقبال المواطنين على استعمالها عند التبضع من الأسواق و”السويقات” والدكاكين والمحلات التجارية.. سيما خلال شهر رمضان، الذي بات على الأبواب.

هذا، ووضعت الضابطة القضائية الأشخاص ألموقوفين، في إطار مسطرة تلبسية، تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث معهم، وإحالتهم على وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة. كما يواصل المحققون الأبحاث والتحريات، لتحديد هويات متورطين محتملين آخرين، والعمل على إيقافهم، وتقديمهم للعدالة.

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