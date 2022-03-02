ضمنهم موظفان جماعيان وعون سلطة.. توقيف 6 أشخاص بتهم النصب والتزوير بالناظور

2022-03-02 / 2:03 مساءً
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تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء فاتح مارس الجاري، من توقيف ستة أشخاص من بينهم موظفان جماعيان وعون سلطة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بالمنطقة القروية “فرخانة” بضواحي مدينة الناظور، على خلفية إقدامهم على استغلال منزل ومحل تجاري معد ك”كاتب عمومي” واجهة لنشاط إجرامي يتعلق بتزوير المحررات والوثائق الرسمية التي تصدرها المؤسسات العمومية.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز أصفاد معدنية وسيارتين ومجموعة من الهواتف المحمولة، فضلا عن أجهزة كمبيوتر وطابعات وأدوات تستعمل في التزوير، ومجموعة من الوثائق الرسمية والمحررات العرفية وجوازات السفر وجوازات التلقيح المشوبة بالتزوير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الستة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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