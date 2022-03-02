في بادرة طيبة.. الوقاية المدنية تطلع تلاميذ الدار البيضاء على طرق التدخل
في بادرة طيبة نالت استحسان التلاميذ و أولياء أمورهم و كذا الأطر التعليمية و التربوية بإحدى ثانويات الدار البيضاء، زارت عناصر الوقاية المدنية مؤسسة تعليمية بمنطقة الفداء مرس السلطان لإطلاع التلاميذ عن قرب على معدات و طرق التدخل الخاصة بجهاز الوقاية المدنية.
و في هذا الصدد، صرح زهير هيري القائد الإقليمي بالفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء أن الوقاية المدنية نظمت زيارة لإحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية.
و أضاف القائد الإقليمي زهير هيري بأن ظروف الجائحة فرضت إلغاء مثل هاته المناسبات لسنتين تقريبا، حيث تقرر هاته السنة بتعليمات من المديرية العامة للوقاية المدنية و تحت إشراف القيادة الجهوية زيارة المؤسسات التعليمية لاطلاع التلاميذ عن قرب على مختلف معدات و طرق التدخل عكس ما كان معمولا به في السابق من خلال زيارة التلاميذ للثكنات.
و أوضح المسؤول الإقليمي عن الوقاية المدنية بأن الغاية من مثل هاته المبادرات هو التواصل و التحسيس و كذا تقريب التلاميذ من طرق التدخل عبر مناورات افتراضية ميدانية، فضلا على تلقين التلاميذ مبادئ و أسس الإسعافات الأولية.
و تأتي مثل هاته المبادرات كذلك، وفق المتحدث نفسه، في إطار انفتاح جهاز الوقاية المدنية على محيطها و كذا على وسائل الإعلام التي تساهم في تدبير الأخطار و إيصال المعلومة للمواطنين.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن فعاليات هاته المبادرة لقيت تجاوبا و تفاعلا من طرف التلاميذ الذين استحسنوا زيارة مسؤولي و عناصر الوقاية المدنية، خاصة في ظل الكم الغزير من المعطيات التي قوبلت بها تساؤلاتهم.
تفاصيل أوفى بخصوص زيارة الوقاية المدنية لإحدى ثانويات الدار البيضاء في المقطع التالي: