في بادرة طيبة.. الوقاية المدنية تطلع تلاميذ الدار البيضاء على طرق التدخل

هبة بريس ـ طارق عبلا

في بادرة طيبة نالت استحسان التلاميذ و أولياء أمورهم و كذا الأطر التعليمية و التربوية بإحدى ثانويات الدار البيضاء، زارت عناصر الوقاية المدنية مؤسسة تعليمية بمنطقة الفداء مرس السلطان لإطلاع التلاميذ عن قرب على معدات و طرق التدخل الخاصة بجهاز الوقاية المدنية.

و في هذا الصدد، صرح زهير هيري القائد الإقليمي بالفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء أن الوقاية المدنية نظمت زيارة لإحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية.

و أضاف القائد الإقليمي زهير هيري بأن ظروف الجائحة فرضت إلغاء مثل هاته المناسبات لسنتين تقريبا، حيث تقرر هاته السنة بتعليمات من المديرية العامة للوقاية المدنية و تحت إشراف القيادة الجهوية زيارة المؤسسات التعليمية لاطلاع التلاميذ عن قرب على مختلف معدات و طرق التدخل عكس ما كان معمولا به في السابق من خلال زيارة التلاميذ للثكنات.

و أوضح المسؤول الإقليمي عن الوقاية المدنية بأن الغاية من مثل هاته المبادرات هو التواصل و التحسيس و كذا تقريب التلاميذ من طرق التدخل عبر مناورات افتراضية ميدانية، فضلا على تلقين التلاميذ مبادئ و أسس الإسعافات الأولية.

و تأتي مثل هاته المبادرات كذلك، وفق المتحدث نفسه، في إطار انفتاح جهاز الوقاية المدنية على محيطها و كذا على وسائل الإعلام التي تساهم في تدبير الأخطار و إيصال المعلومة للمواطنين.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن فعاليات هاته المبادرة لقيت تجاوبا و تفاعلا من طرف التلاميذ الذين استحسنوا زيارة مسؤولي و عناصر الوقاية المدنية، خاصة في ظل الكم الغزير من المعطيات التي قوبلت بها تساؤلاتهم.

تفاصيل أوفى بخصوص زيارة الوقاية المدنية لإحدى ثانويات الدار البيضاء في المقطع التالي:

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