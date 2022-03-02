مسؤول أوكراني: مجموعة شيشانية حاولت اغتيال الرئيس زيلينسكي

هبة بريس - وكالات

قال مسؤول أوكراني إنه تم “تحييد” فرقة اغتيال شيشانية كانت في مهمة لقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفضل معلومات استخبارية من قوات الأمن الروسية المتعاطفة مع أوكرانيا، وفقاً لصحيفة “نيويورك بوست”.

وأوضح اوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التلفزيون الأوكراني، أن مصادر داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعطت كييف المعلومات الاستخبارية لتعقب القتلة.

وقال دانيلوف :” لقد انقسموا إلى مجموعتين، كنا نتعقبهم”، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع مجموعة بالقرب من هوستوميل (شمال غرب كييف).

وأضاف ” لن نتخلى عن رئيسنا وبلدنا، هذه أرضنا”.

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