مسؤول أوكراني: مجموعة شيشانية حاولت اغتيال الرئيس زيلينسكي

2022-03-02 / 10:19 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قال مسؤول أوكراني إنه تم “تحييد” فرقة اغتيال شيشانية كانت في مهمة لقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفضل معلومات استخبارية من قوات الأمن الروسية المتعاطفة مع أوكرانيا، وفقاً لصحيفة “نيويورك بوست”.

وأوضح اوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التلفزيون الأوكراني، أن مصادر داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعطت كييف المعلومات الاستخبارية لتعقب القتلة.

وقال دانيلوف :” لقد انقسموا إلى مجموعتين، كنا نتعقبهم”، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع مجموعة بالقرب من هوستوميل (شمال غرب كييف).

وأضاف ” لن نتخلى عن رئيسنا وبلدنا، هذه أرضنا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائريون ثم المغاربة في مقدمة السجناء الأجانب في فرنسا

الجزائريون ثم المغاربة في مقدمة السجناء الأجانب في فرنسا

2022-03-02 / 11:07 صباحًا
Photo of أوكرانيا: أوروبا تحولت إلى جبهة دفاع خلفية لنا

أوكرانيا: أوروبا تحولت إلى جبهة دفاع خلفية لنا

2022-03-02 / 10:58 صباحًا
Photo of إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا

إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا

2022-03-02 / 10:40 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني يخاطب اليهود: “لا تصمتوا..النازية ولدت في صمت”

الرئيس الأوكراني يخاطب اليهود: “لا تصمتوا..النازية ولدت في صمت”

2022-03-02 / 9:50 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يوافق على ربط منظومته الكهربائية بالشبكة الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يوافق على ربط منظومته الكهربائية بالشبكة الأوكرانية

2022-03-02 / 9:30 صباحًا
Photo of بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا

بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية…

2022-03-02 / 9:05 صباحًا
Photo of ثلاث شركات شحن عملاقة توقف النقل من وإلى روسيا

ثلاث شركات شحن عملاقة توقف النقل من وإلى روسيا

2022-03-01 / 11:29 مساءً
Photo of ترودو: العقوبات الكندية ضد روسيا ستبقى قائمة

ترودو: العقوبات الكندية ضد روسيا ستبقى قائمة

2022-03-01 / 11:16 مساءً
Photo of العدل الدولية تنظر في شكوى أوكرانيا ضد روسيا

العدل الدولية تنظر في شكوى أوكرانيا ضد روسيا

2022-03-01 / 10:57 مساءً
Photo of 38 مخالفة سير تضخ 660 مليونا في صندوق الدولة

38 مخالفة سير تضخ 660 مليونا في صندوق الدولة

2022-03-01 / 9:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق