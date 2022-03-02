الاتحاد الأوروبي يوافق على ربط منظومته الكهربائية بالشبكة الأوكرانية

2022-03-02 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

وافق وزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي على ربط سريع لمنظومة للكهرباء في أوروبا بالشبكة الأوكرانية، وهو تحرك سيزيد استقلال أوكرانيا عن روسيا في أعقاب الغزو الروسي للبلاد.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون «كان هناك اتفاق عريض حول الطاولة. بناء على هذا، سنتحرك قدما… لربط منظومة الكهرباء في أوكرانيا بأسرع ما يمكن.» وفصلت أوكرانيا شبكتها للكهرباء عن منظومة روسية الأسبوع الماضي، وطلبت ربطاً طارئاً بمنظومة أوروبية.

وسيعني ذلك أن روسيا لم تعد تسيطر على الجوانب الفنية لشبكة أوكرانيا.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الريط سيكتمل في غضون أسابيع.

وقالت سيمسون أن من المحتمل أن روسيا قد تتخذ «خطوات انتقامية تؤثر على إمدادات الطاقة إلى أوروبا رداً على العقوبات من الغرب، لكن المستويات الحالية لمخزونات الغاز وزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال قد تكفيان أوروبا من هذا الشتاء.

وحسب مُسوَّدة خطة اطلعت عليها رويترز فإن المفوضية الأوروبية ستقترح الأسبوع المقبل إلزام الدول الأعضاء بملء خزانات الغاز إلى مستويات تمثل الحد الأدنى قبيل الشتاء لدعم الدول في مواجهة صدمات المعروض والأسعار.

وستتضمن المقترحات أيضاً إجراءات لتوسيع الطاقة المتجددة بخطى أسرع، بينما تعيد بروكسل تأكيد الحاجة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.. ليس فقط لمكافحة تغير المناخ، لكن كمسألة تتعلق بالأمن.

ولتلبية أهدافه للمناخ للعام 2030، يتوقع الاتحاد الأوروبي تقليل استهلاك الغاز بأكثر من 25 في المئة من مستويات 2015، رغم أن الغاز من المتوقع أن يظل يحتفظ بحصة كبيرة في مزيج الطاقة الأوروبي على الأقل في العقد القادم.

ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي أيضا على مقترح من اليونان لصندوق جديد للاتحاد لتقديم قروض بفائدة منخفضة لمساعدة الحكومات لتمويل إجراءات للتغلب على أسعار الطاقة المرتفعة.

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