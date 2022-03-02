مندوبية التخطيط: “النساء أكثر انخراطا في صناديق التقاعد من الرجال”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة بأن مجموع النساء ضمن الفئة العاملة النشيطة أكثر انخراطا في أنظمة التقاعد مقارنة بالرجال.

هاته المعطيات الاحصائية، أكدت أن معدل الانخراط بنظام التقاعد مرتفع في المغرب بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، حيث أن نسبة النساء المنخرطات في صناديق التقاعد تبلغ 28,7 في المائة، بينما النسبة لدى الرجال لا تتجاوز 23,1 في المائة.

و أشار تقرير المندوبية ذاتها لوجود حوالي عامل نشيط واحد من بين كل أربعة يستفيد من نظام للتقاعد، أي أن نسبة المستفيدين من أنظمة التقاعد لا تتجاوز حاليا 24,4 في المئة.

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