طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق كل من المرتفعات، الريف والهضاب العليا الشرقية، وذلك خلال الليل والصباح .

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى خلال الصباح والليل.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس ،الريف، والمنطقة الشرقية ، وما بين 06 و12 درجة بواد ملوية ،السايس،هضاب الفوسفاط ،والماس، السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي .وستكون ما بين 12 و17 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح محليا قليل الهيجان إلى هائج خلال الزوال ما بين طنجة وأصيلة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0