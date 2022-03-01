مندوبية لحليمي: “أغلب المغاربة يشتغلون في قطاعي الخدمات و الفلاحة”

2022-03-01 / 2:46 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط أن قطاعي الخدمات و الفلاحة الأكثر استقطابا لليد العاملة النشيطة بالمغرب.

و حسب تقرير المندوبية، فيعتبر قطاع الخدمات و كذا قطاع الفلاحة من بين القطاعات التي توفر أكبر عدد من مناصب الشغل بالمملكة، و هو ما يعني أن القطاعين معا يستقطبان غالبية الفئة النشيطة.

و أكد التقرير السالف الذكر، أن حوالي عشرة ملايين و 700 ألف مغربي مصنف ضمن خانة الفئة النشيطة، يشتغلون في قطاعات مختلفة، ربعهم من النساء و أغلبهم في العالم الحضري.

و تحتل الوظائف المتوفرة في قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث استقطاب اليد العاملة، بحوالي 5 ملايين شخص، ثم يليها قطاع التجارة و الفلاحة و الصناعة بنسب متفاوتة.

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