مندوبية لحليمي: “أغلب المغاربة يشتغلون في قطاعي الخدمات و الفلاحة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أوضح تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط أن قطاعي الخدمات و الفلاحة الأكثر استقطابا لليد العاملة النشيطة بالمغرب.
و حسب تقرير المندوبية، فيعتبر قطاع الخدمات و كذا قطاع الفلاحة من بين القطاعات التي توفر أكبر عدد من مناصب الشغل بالمملكة، و هو ما يعني أن القطاعين معا يستقطبان غالبية الفئة النشيطة.
و أكد التقرير السالف الذكر، أن حوالي عشرة ملايين و 700 ألف مغربي مصنف ضمن خانة الفئة النشيطة، يشتغلون في قطاعات مختلفة، ربعهم من النساء و أغلبهم في العالم الحضري.
و تحتل الوظائف المتوفرة في قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث استقطاب اليد العاملة، بحوالي 5 ملايين شخص، ثم يليها قطاع التجارة و الفلاحة و الصناعة بنسب متفاوتة.
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