أستراليا: سنمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا

2022-03-01 / 9:45 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، يوم الثلاثاء، إن أستراليا خصصت 70 مليون دولار أسترالي (50 مليون دولار)، لتمويل توفير أسلحة دفاعية فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة.

وقال موريسون للصحفيين يوم الثلاثاء، إن غالبية تمويل الأسلحة الجديدة لأوكرانيا سيكون في فئة الأسلحة الفتاكة.

وقال “نتحدث عن الصواريخ.. نتحدث عن الذخيرة.. نتحدث عن دعمهم في دفاعهم عن وطنهم في أوكرانيا.. وسنفعل ذلك بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي”.

وقال إن الأسلحة سيتم تسليمها بسرعة، لكنه لم يكشف عن الكيفية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البنتاغون: روسيا “متأخرة عن خطتها” في غزو أوكرانيا

البنتاغون: روسيا “متأخرة عن خطتها” في غزو أوكرانيا

2022-03-01 / 9:26 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا لم تحقق النتائج المرجوة

الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا لم تحقق النتائج المرجوة

2022-03-01 / 9:13 صباحًا
Photo of واشنطن: قرار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بيد دول الاتحاد

واشنطن: قرار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بيد دول الاتحاد

2022-03-01 / 8:30 صباحًا
Photo of اليونيسيف : مليار طفل يتعرضون لأشد المخاطر حول العالم

اليونيسيف : مليار طفل يتعرضون لأشد المخاطر حول العالم

2022-03-01 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء : الحالة الجوية باردة مع نزول قطرات مطرية متفرقة

طقس الثلاثاء : الحالة الجوية باردة مع نزول قطرات…

2022-03-01 / 7:30 صباحًا
Photo of مدعي الجنائية الدولية بصدد بدء التحقيق في الوضع بأوكرانيا

مدعي الجنائية الدولية بصدد بدء التحقيق في الوضع بأوكرانيا

2022-02-28 / 11:20 مساءً
Photo of رسالة قوية” لبوتين.. كندا ستمنع استيراد النفط الروسي

رسالة قوية” لبوتين.. كندا ستمنع استيراد النفط الروسي

2022-02-28 / 11:13 مساءً
Photo of سويسرا تمنع 5 رجال أعمال روس من دخول أراضيها

سويسرا تمنع 5 رجال أعمال روس من دخول أراضيها

2022-02-28 / 10:44 مساءً
Photo of إيطاليا: إغلاق الغرب مجاله الجوي أمام روسيا انتهاك للمعاهدات الدولية

إيطاليا: إغلاق الغرب مجاله الجوي أمام روسيا انتهاك للمعاهدات…

2022-02-28 / 10:29 مساءً
Photo of هنغاريا تعلن أنها لن تسمح بنقل السلاح لأوكرانيا عبر أراضيها

هنغاريا تعلن أنها لن تسمح بنقل السلاح لأوكرانيا عبر…

2022-02-28 / 9:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق