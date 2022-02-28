صورة تعبيرية

فاس .. الحبس النافذ 30 سنة لفقيه اغتصب إبنته القاصر

2022-02-28 / 10:34 مساءً
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ع المحياوي _ هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس زوال اليوم الإثنين 28 فبراير الجاري، بالسجن النافذ 30 سنة لفقيه عوينات الحجاج ب بحي شعبي بالمدينة وذلك من أجل “جناية هتك عرض قاصرة بالعنف نتج عنه افتضاضها من طرف أحد اصولها”.

وتعود تفاصيل الملف إلى أسابيع خلت، حين اكتشفت زوجة المشتبه فيه آنذاك حمل ابنته الطفلة القاصر، وحين إلحاح الزوجة في السؤال أخبرت الطفلة أن والدها الفقيه اعتاد على ممارسة الجنس عليها، منذ وفاة والدتها.

وكانت مصالح الأمن بمدينة فاس قد أوقفت المتهم وأحالته على الوكيل العام بعد اعتداءه جنسيا على ابنته القاصر من زوجته الأولى وتسبب في فض بكارتها وحملها قبل افتضاح أمره رغم محاولته إجهاضها للحيلولة دون انكشاف جريمته أمام ساكنة “الحي الشعبي المذكور “.

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