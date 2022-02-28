كندا ترسل معدات عسكرية إلى أوكرانيا

2022-02-28 / 10:22 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الكندية إرسال معدات عسكرية وقائية للجيش الأوكراني، مثل الخوذ والسترات الواقية من الرصاص، لكنها استبعدت مرة أخرى نشر قوات لمواجهة الجيش الروسي.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في مؤتمر صحافي إن الجنود الأوكرانيين “يحتاجون إلى خوذ وسترات واقية من الرصاص وأقنعة واقية من الغاز ومعدات للرؤية الليلية”.

وستقدم أوتاوا معدات حماية عسكرية للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار كندي (17,6 مليون يورو)، وفق جولي التي أكدت تلقي طلب “مباشر” من نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا.

من جهتها، أشارت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إلى أنه سيتم إرسال هذه المعدات “بسرعة” إلى الجيش الأوكراني عبر بولندا.

وأضافت ردا على سؤال حول احتمال نشر عسكريين كنديين إلى جانب القوات الأوكرانية التي تحاول صد غزو الجيش الروسي، أنه “من غير المطروح على الطاولة في الوقت الحالي إنشاء مهمة قتالية، وهذا كذلك موقف حلفائنا ومن بينهم الولايات المتحدة”.

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