السفارة البريطانية في الرباط ترفع العلم الاوكراني الى جانب علم بلادها والسفارة الروسية ترد

2022-02-26 / 7:23 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ردت السفارة الروسية في المغرب على قيام سفارة بريطانيا في العاصمة الرباط برفع العلم الأوكراني أمس الجمعة .

وجاء في رد السفارة الروسية “لم نكن نعلم أن أوكرانيا كانت بالفعل جزء من الكومنولث البريطاني”، وأضافت “أصبح من الواضح الآن من يتحكم حقا في القادة الأوكرانيين في كييف الذين أمضوا السنوات الثماني الماضية في ارتكاب إبادة جماعية ضد شعبهم في دونباس”.

وقالت السفارة “لمعلومات زملائنا البريطانيين في سفارة المملكة المتحدة في الرباط الذين يزعمون أن أوكرانيا واجهت “هجمات روسية غير مبررة” ، فإننا نرسل أدلة على الفظائع وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام كييف ضد شعب دونباس حتى تعرف من أنت تقف معه حقا”.

وكانت سفارة بريطانيا قد قالت :” نرفع علم أوكرانيا إلى جانب علم المملكة المتحدة في مبنى السفارة البريطانية بالمغرب تضامنا مع الشعب الأوكراني في مواجهة الاعتداء الروسي غير المبرر ضد سيادة بلدهم. كل التضامن مع أوكرانيا شعباً وحكومةً. “.

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‫2 تعليقات

  1. عنداك غي ينوضها عندنا فالرباط. خاي بوتن و خاي جونسون هذو راهوم فالرباط و را غي السفارات بيناتهوم. عندك يسحبليكم شي جبهة قتال و تسفطو ألكسندر و راخوي و ف 35. را حنا ما بدينا ما علينا و الله غي هما بناتهوم

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