بمشاركة ابنه وحفيدته.. حسن فولان يعد الجمهور المغربي بالفرجة في “شوك الورد”

2022-02-26 / 9:58 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

في أول عمل استأنفت به شركة إنتاج (goldenart) لصاحبها الممثل حسن فولان، إنتاجاتها الفنية، وذلك بمساعدة وإدارة بناته الثلاثة، إلى جانب ابنه الممثل المهدي فولان، يحضر فولان الأب لشريطه التلفزي الجديد “شوك الورد”.

ويجري تصوير هذا العمل الذي من المنتظر أن يبث في رمضان المقبل، -يجري- بين مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، فيما يقود بطولته المهدي فولان إلى جانب حفيدة فولان الأب التي سيكون دورها مفاجأة للمشاهد المغربي، تحت إدارة تصوير علي بن جلون.

وتجدر الإشارة إلى، أن شريط “شوك الورد” التلفزي، يعرف مشاركة ثلة من الممثلين، أبرزهم محمد خيي، وطارق البخاري، والمهدي فولان، ونادية ايت، وأيوب أبو النصر، وسحر الصديقي، وخديجة عدلي وغيرهم…، وإخراج مراد الخودي، وإنتاج القناة الثانية.

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