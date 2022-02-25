بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة: الاتفاق معكم أسهل
هبة بريس - وكالات
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد.
وقال بوتين في اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: النازيون في أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، و وينشرون راجمات الصواريخ في شوارع كييف وخاركوف”.
وأضاف: “ينشر النازيون الجدد في أوكرانيا أسلحة ثقيلة في وسط المدن الكبرى لإثارة واستدعاء نيران الضربات الروسية على المناطق السكنية، وفي الأساس، يعملون مثل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم: الاختباء وراء الناس على أمل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين”.
وأوضح: “من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بأمر من مستشارين غربيين ، وعلى رأسهم “مستشارون أمريكيون”.
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