الدفاع الروسية: تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا

2022-02-25 / 10:03 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان اليوم الجمعة أن القوات الروسية دمرت أثناء العملية في أوكرانيا 18 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى و7 منظومات من راجمات الصواريخ و41 قطعة من المركبات العسكرية وخمسة زوارق قتالية.

كما أسقطت القوات الروسية خمس طائرات مقاتلة وطائرة مروحية وخمس طائرات مسيرة أوكرانية، حسبما أفاد المتحدث.

وأضاف أنه خلال الأعمال العدائية ألقى أكثر من 150 جنديا من مختلف صنوف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا، وأن بيبنهم 82 جنديا تابعون للحامية الأوكرانية في جزيرة زمييني بالبحر الأسود في منطقة أوديسا.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه بعد استسلام هؤلاء العسكريين وتوقيعهم على تعهد بعدم المشاركة في المعارك، ستتم إعادتهم إلى عائلاتهم.

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تعليق واحد

  1. ليس هناك مجلس الامن ولا الديموقراطية ولا حقوق الانسان ولا شيئ من هذا القبيل ما هناك هو القوة نعم منطق القوة هو الحاكم هو المنطق فى زماننا مجلس الامن يقوى على الضعفاء وعلى العرب والمسلمين فقط هذا هو الواقع اذن مالحل الحل موجود هو الرجوع الى تطبيق شرع الله حتى نكونوا اقوياء ونكونوا امة واحدة بدون هذا فنحن نزداد ضعفا ووهنا وتفرقا وذلا ووووووووووو والله المستعان

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