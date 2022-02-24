الدفوف لوزير النقل : فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق أصبح مطلبا ملحا

2022-02-24 / 5:02 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

وجه النائب البرلماني عن دائرة طنجة – أصيلة ، عاد الدفوف، سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجستيك ،محمد عبد الجليل، حول فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق.

وجاء في السؤال النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، أنه نظرا للدور الهام الذي يؤديه ميناء طنجة المدينة كرائد لقطار التنمية بالمنطقة واعتبارا للموقع الجغرافي المتميز لهذه المنشأة كواجهة بحرية وطنية على الملاحة الدولية، أصبح فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق مطلبا جد ملح للجالية المغربية المنحدرة من المنطقة، بالإضافة لحاجة السوق السياحية الكبيرة التي تمتاز بها مدينة طنجة والأقاليم المجاورة، ولما تزخر به المدينة من إمكانيات متنوعة تجعلها محط اهتمام وذات أهمية كبرى للسائح الأوروبي.

وأضاف الدفوف في سؤاله الكتابي لوزير النقل واللوجيستيك أن عدد من الفاعلين السياحيين بالمدينة يطالبون بالسماح للعابرات السياحية القادمة من البرتغال وفرنسا وإيطاليا، للرسو بميناء طنجة المدينة، لأنه كما كان من المرتقب أن ترسو ما يقارب 75 عابرة سياحية بالميناء المذكور (حوالي 30000 زائر) سنة2022.

وساءل الدفوف الوزارة الوصية عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لأجل فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق، وكذا التعجيل بالسماح للعابرات السياحية للرسو بميناء طنجة بغاية إنعاش قطاع السياحة بالمدينة، وعلى وجه الخصوص بالمدينة القديمة لطنجة.

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