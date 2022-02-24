الحكومة تعين أربع كفاءات جديدة في مناصب عليا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي عبر تقنية التواصل عن بعد و ذلك برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، حيث تم خلال هذا الاجتماع تدارس و المصادقة على عدد من مشاريع القوانين.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تعيين الحسان بوسلمان مديرا للمنافسة والأسعار والمقاصة.

وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم تعيين حسن بوكيلي مديرا لمديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي، بينما تم تعيين نزهة الطهار مديرة لمديرية الشؤون الأمريكية، و تعيين فؤاد قدميري مديرا لمديرية للشؤون القنصلية والاجتماعية.

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