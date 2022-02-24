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مديرية الضرائب

مديرية الضرائب تغني تطبيق “ضريبتي” بخدمة جديدة

2022-02-24 / 11:46 صباحًا
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هبة بريس

في إطار مواصلة استراتيجيتها الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أغنت المديرية العامة للضرائب التطبيق الهاتفي« Daribati » بإضافة خدمة جديدة تمكن من تتبع معالجة الشكايات.

وحسب بلاغ للمديرية، فإنه من خلال واجهة تفاعل سهلة الاستخدام، يمكن للمنخرطين في الخدمات الضريبية الإلكترونية « SIMPL » إيداع شكاياتهم عن بعد باختيار الضريبة أو الرسم موضوع الشكاية ( الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل..) مع تحديد السنة ومرجع الجدول المتنازع عليه. كما يمكنهم بعد ذلك تحميل إيصال إيداع الشكاية.

وتنضاف خدمة تتبع الشكايات لباقة الخدمات المتاحة على مستوى التطبيق الهاتفي ” Daribati ” والذي يمكن تنزيله مجانًا من منصات بلاي ستور (Android) وآب ستور (IOS).

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