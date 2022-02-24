الاتحاد الأوروبي: روسيا ستواجه عزلة غير مسبوقة

2022-02-24 / 10:39 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تعهد الاتحاد الأوروبي، الخميس، بـ”محاسبة” الكرملين على الهجوم “غير المبرر” على أوكرانيا. وأعلن أنه يخطط لفرض “أقوى” حزمة من العقوبات التي فكر فيها على الإطلاق خلال حالات طوارئ، بعد أن هاجم الجيش الروسي أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين:”إن الهدف هو الاستقرار في أوروبا ونظام السلام الدولي برمته”. وذكرت فون دير لاين أن “العقوبات الهائلة والموجهة” التي ستفرضها على قادة الاتحاد الأوروبي “ستستهدف القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد الروسي من خلال منع الوصول إلى التقنيات والأسواق التي تعتبر أساسية بالنسبة لروسيا”، قائلة “سنضعف اقتصاد روسيا من خلال حزمة عقوبات.. من شأنها أيضا أن تضعف قدرة روسيا على متابعة الحرب”.

و أكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين “أن يفرض حكم القوة”.

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