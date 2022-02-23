في أمريكا.. سيدة تنجب طفلة في الغرفة 2 بتاريخ 2/22/22 الساعة 2:22

هبة بريس - وكالات

من المحتمل ألا ينسى أبيرلي وهانك سبير أبدا اليوم الذي ولدت فيه ابنتهما لأنه حدث في 2/22/22 الساعة 2:22 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الغرفة رقم 2.

وحدث تاريخ الميلاد الرائع في مركز ألامانس الطبي الإقليمي في بيرلينجتون بولاية نورث كارولينا، وفقا لـ”كون هيلث”، وهي شبكة مستشفيات على مستوى الولاية.

وأعلنت “كون هيلث” أن عائلة سبيرز سميت ابنتهما المولودة حديثا جودا جريس، بعد حوالي 10 ساعات من ولادة أبيرلي.

وكتبت في منشورات عبر “تويتر” و”فيسبوك”، بعد ظهر أمس الثلاثاء: “جودا جريس سبير ولدت في 22/2/22 الساعة 2:22 صباحا في مركز ألامانس الطبي الإقليمي، في غرفة المخاض والولادة رقم 2”.

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