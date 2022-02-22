الفنيدق.. إجهاض محاولة لتهريب 27 ألف و975 قرص طبي مخدر

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة الفنيدق بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من إجهاض محاولة لتهريب 27 ألف و975 قرص طبي مخدر على متن قارب تقليدي للصيد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم حجز هذه الشحنات المهربة من الأقراص الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية على متن قارب تقليدي مباشرة بعد رسوه بميناء الصيد بمدينة الفنيدق قادما إليه من مدينة سبتة.

وأضاف البلاغ أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية تواصل حاليا أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف كافة المتورطين في ارتكابه.

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