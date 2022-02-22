الخبز والحبوب والزيوت في المقدمة.. مندوبية التخطيط تكشف نسب ارتفاع الأسعار

هبة بريس

أفادت مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 3,1% خلال شهر يناير 2022 ، مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.

وحسب المذكرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2022، فقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4,3% والمواد غير الغذائية ب 2,3%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة ل “المواصلات” و ارتفاع قدره 5,9% بالنسبة لـ”النقل”.

ومقارنة مع دجنبر 2021 ، استقر الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,1%، وارتفع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1%.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2021 ويناير2022 على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” بـ1,9% و”الزيوت والذهنيات” بـ0,8% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” بـ4,4%و”اللحوم” ب 0,6%و”الفواكه” بـ0,5% .

أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التبغ” بـ3,5% و”المحروقات” ب 1,1%.

وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الدار البيضاء بـ0,5%وفي القنيطرة ب 0,4% وفي أكادير وتطوان ب 0,2% وفي الرباط وطنجة والعيون والرشيدية ب 0,1%. بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من آسفي ب 1,2%وفي بني ملال ب 0,7% وفي فاس ومراكش ب 0,4%.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2022 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر دجنبر2021 و ب 3,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2021.

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