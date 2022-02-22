اصطدام حاوية بنفق الزرقطوني يوقف حركة السير لساعات وسط البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهد شارع الزرقطوني بالدار البيضاء صباح اليوم اكتظاظا و فوضى مرورية كبيرة و غير مسبوقة بفعل حادث تصادم شاحنة كانت تحمل حاوية من الميناء بأعلى نفق الزرقطوني.

و حسب صور توصلت هبة بريس بها، فقد تجاهل سائق شاحنة لنقل الحاوية اللافتة التي تمنع مرور الشاحنات ذات العلو المحدد من النفق و هو ما جعله يصطدم بأعلى الممر و يعلق به.

و حاولت عناصر الأمن المروري التدخل على وجه السرعة لتيسير حركة السير و الجولان بالشارع الذي يشهد حركية كثيفة على مدار ساعات اليوم، غير أن ضيق النفق صعب المأمورية و ساهم في توقف حركة السير و عرقلتها لأزيد من ساعتين.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن بعض سائقي الشاحنات الكبيرة الحجم يتجاهلون لافتات المنع من المرور و يعمدون لقطع النفق خاصة القادمين من اتجاه الميناء لتفادي الاكتظاظ بالشوارع و الطرق الأخرى التي تقودهم لوجهتهم.

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