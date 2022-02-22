البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في دعم العمل البرلماني

هبة بريس

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بجهود ممثلي المملكة بهذه المؤسسة التشريعية، في دعم العمل البرلماني العربي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، بما يسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني والتشريعي العربي المشترك.

وأضاف العسومي، خلال استقبال أعضاء المملكة الجدد في البرلمان العربي، وهم: أحمد شد ومحمد عياش وخديجة حجوبي ومحمد البكوري، أن المؤسسة التي يرأسها لها كامل الثقة في قدرة البرلمانيين الأربعة، على المساهمة في الارتقاء بالمنظومة التشريعية بالوطن العربي والدفاع عن قضاياه.

وأشار إلى ضرورة العمل لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بالشكل الذي يسهم في توحيد الكلمة العربية في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية.

من جهتهم، عبر الأعضاء الجدد بالبرلمان العربي، عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها رئيس البرلمان العربي، في سبيل الارتقاء بالعمل، معلنين عن رغبة كبيرة في تعزيز التعاون المغربي مع البرلمان العربي، وتبادل الخبرات فيما بينهم بما يحقق التكامل.

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