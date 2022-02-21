ناصر بوريطة

سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لناصر بوريطة

2022-02-21 / 4:02 مساءً
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هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط، عددا من السفراء الجدد الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم بالمغرب.

ويتعلق الأمر بهيديكي كيراميتسو، السفير المفوض فوق العادة لليابان لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومحمد دوهور هرسي السفير المفوض فوق العادة لجمهورية جيبوتي لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللذين جرى استقبالهما اليوم الإثنين، فضلا عن يحيى محمد إلياسا السفير المفوض فوق العادة لاتحاد القمر لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي تم استقباله يوم 16 فبراير الجاري.

كما يتعلق الأمر بالشيخ عبد الله بن ثامر محمد ثاني آل ثاني، السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جرى استقباله يوم 9 فبراير الجاري.

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