أخنوش: “لا يمكن للوعود أن تتحقق دون إرادة جماعية تستحضر المصلحة العليا للوطن”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن الوعود و الالتزامات تتطلب تظافر جهود الجميع لتحقيقها، مؤكدا أنن لا يمكن تحقيق كل الالتزامات دون وجود إرادة جماعية تستحضر المصلحة العليا للوطن في المرتبة الأولى.

أخنوش و في خضم مداخلته اليوم على هامش افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المنظم بالرباط، أكد أن الظرفية تتسم بسياق خاص و تتطلب تظافر جهود الجميع.

و شدد رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء الحوار الاجتماعي مكانة خاصة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تفرضها المرحلة لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي فرضته تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات المطرية.

و لتحقيق ذلك يقول أخنوش: “يجب أن تكون هناك إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وهياكل فعالة وناجعة ومستدامة لتأطير هذا الحوار الاجتماعي بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد”.

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