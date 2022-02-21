أخنوش: “أمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة.. وسنتحلى بالشجاعة والجرأة لحلها”

2022-02-21 / 1:18 مساءً
0
هبة بريس - لبنى أبروك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تواجه ملفات اجتماعية ثقيلة راوحت مكانها منذ سنوات، خصوصا تلك المرتبطة بتنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة والتي تحتاج اليوم الى الكثير من الجرأة والواقعية، والمتعلقة بالقانون التنظيمي للاضراب.

وذكر أخنوش، في كلمته في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد يومه الاثنين، بمجلس المستشارين، أن أبرز الملفات الموضوعة على طاولة حكومته تتمثل في تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي والتغطية الصحية والحزمة القانونية المتعلقة بالموظفين ببعض القطاعات والتدابير التشريعية اللازمق لتطوير منظومة الشغل، والاتفاقيات الجماعية.

وتظل الإصلاحات المطلوبة بخصوص منظومة التعاقد، يضيف أخنوش، من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشيرا الى أن الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة ولن تدخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية مع جميع الشركاء الاجتماعيين كفيلة بايجاد حلول واقعية جدية ومستدامة لإشكاليات أنظمة التعاقد تجنبا لتوريثها للحكومات القادمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميارة: “الحوار الاجتماعي” جزء من سياسة اقتصادية مندمجة

ميارة: “الحوار الاجتماعي” جزء من سياسة اقتصادية مندمجة

2022-02-21 / 1:37 مساءً
Photo of من البرلمان.. أخنوش يدعو النقابات و”الباطرونا” الى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي

من البرلمان.. أخنوش يدعو النقابات و”الباطرونا” الى عقد أول…

2022-02-21 / 1:03 مساءً
Photo of بحضور أخنوش.. انطلاق المنتدى البرلماني الدولي ال6 للعدالة الاجتماعية

بحضور أخنوش.. انطلاق المنتدى البرلماني الدولي ال6 للعدالة الاجتماعية

2022-02-21 / 11:52 صباحًا
Photo of دعم جديد للعلاقات بين البلدين..وزيرة الاقتصاد الاسرائيلية في المغرب

دعم جديد للعلاقات بين البلدين..وزيرة الاقتصاد الاسرائيلية في المغرب

2022-02-20 / 10:45 مساءً
Photo of ردّا على بنكيران ..اسحاق شارية :” لم نعد نعلم أي موقع نصنف فيه حزب العدالة والتنمية “

ردّا على بنكيران ..اسحاق شارية :” لم نعد نعلم…

2022-02-20 / 8:05 مساءً
Photo of إسحاق شارية يُهاجم بنكيران بسبب دفاعه عن الحكومة

إسحاق شارية يُهاجم بنكيران بسبب دفاعه عن الحكومة

2022-02-20 / 1:10 مساءً
Photo of هلال يستنكر أمام طلبة من جامعة هارفارد تجنيد الأطفال من طرف “البوليساريو”

هلال يستنكر أمام طلبة من جامعة هارفارد تجنيد الأطفال…

2022-02-20 / 12:45 مساءً
Photo of المجلس الوطني للبيجيدي يختار أسماء جديدة لشغل مناصب شاغرة

المجلس الوطني للبيجيدي يختار أسماء جديدة لشغل مناصب شاغرة

2022-02-20 / 11:49 صباحًا
Photo of نواب مكسيكيون يؤكدون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب

نواب مكسيكيون يؤكدون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب

2022-02-20 / 11:29 صباحًا
Photo of ” بيدرو سانتيش” يلتقي ب” غالي ” في بروكسل…هل تتعمق الخلافات من جديد

” بيدرو سانتيش” يلتقي ب” غالي ” في بروكسل…هل…

2022-02-20 / 10:12 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق