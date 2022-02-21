السير الذاتية للمدربين تتقاطر على مركب الوازيس و الجمهور يحذر من تكرار الغلطة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت إدارة الرجاء الرياضي فسخ عقد المدرب البلجيكي مارك فيلموتس مساء أمس، في ظل الضغوطات الكبيرة التي مارسها الجمهور الأخضر على المكتب المسير بسبب تواضع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.

ضغوطات الجماهير على رئيس النادي أثمرت أكلها بالانفصال عن المدرب الذي لم يعمر في الدكة التقنية للنسور لأكثر من ثلاثة أشهر كانت كافية لاتضاح الرؤى بخصوص عطائه مع الفريق و الذي لم يرق للجماهير الرجاوية.

و مباشرة فور نشر بلاغ الانفصال مع المدرب في الصفحة الرسمية للنادي، بدأت السير الذاتية للمدربين تتقاطر على مركب الوازيس حيث تم الترويج لعدد من الأسماء التي بدأت التفاوض مع المكتب المسير و منها مدربين من تونس و الجزائر و فرنسا.

و أجمعت تعاليق الجماهير الخضراء يمواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة التريث في اختيار إسم قائد السفينة المقبل تفاديا لتكرار “غلطة” المدرب الذي سبق و وصفه الرئيس أنيس محفوظ بأنه “مدرب عالمي” قبل أن يظهر جليا محدوديته في قيادة الفريق لتحقيق الأحلام الرجاوية.

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