مبيعات الصناعات الغذائية و المشروبات تنتعش في المغرب بنسب متفاوتة

2022-02-21 / 11:32 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

انتعاشة ملحوظة سجلتها تعاملات قطاع الصناعات الغذائية و المشروبات من خلال الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء خلال الأسبوع المنصرم مما كان له انعكاس إيجابي على تعاملات القطاع ببورصة القيم.

و في هذا الصدد، أكدت بورصة الدار البيضاء أن مؤشرات قطاع الصناعات الغذائية و المشروبات ارتفعت على التوالي بنسبتي 0.1 في المائة و0.9 في المائة.

و بالرغم من هذا الارتفاع، غير أن مؤشر مازي شهد انخفاضا متباينا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بسبب تراجع المؤشرات القطاعية للأبناك و النفط و الغاز و كذا البناء و مواده.

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