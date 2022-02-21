رسميا.. الرجاء الرياضي ينفصل عن المدرب مارك فيلموتس

هبة بريس - الرباط

أعلن نادي الرجاء الرياضي، انفصاله عن المدرب البلجيكي، ماركس فيلموتس، وطاقمه التقني المساعد.

وجاء في بلاغ للنادي الأخضر، أنه “عقد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، اجتماعا مساء يوم الأحد، والذي تقرر على إثره فك الارتباط بالمدرب مارك فيلموتس وطاقمه.”

وأضاف ذات البلاغ، أنه “يتقدم نادي الرجاء الرياضي بالشكر والامتنان لمارس فيلموتس على المجهودات والخدمات التي قدمها للنادي ويتمنى له حظا موفقا في مساره الرياضي”.

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