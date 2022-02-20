ردّا على بنكيران ..اسحاق شارية :” لم نعد نعلم أي موقع نصنف فيه حزب العدالة والتنمية “

هبة بريس - الرباط

قال الامين العام للحزب المغربي الحر ” إسحاق شارية” أنه أصبح من الصعب تصنيف الجهة السياسية التي ينتمي لها حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد الاله بنكيران .

وأشار شارية في تدوينة له على صفحته الرسمية بفايسبوك الى أنه “للأسف لم نعد نعلم أي موقع يمكن ان نصنف فيه حزب العدالة والتنمية هل في المعارضة كما تقر بذلك بياناته أم في موقع مساندة الحكومة”.

وأضاف شارية قائلا قائلا: “وكأن أدوار حزب العدالة والتنمية أصبحت محصورة فقط في الدفاع عن الحكومة والتصدي لكل محاولة فضح إخفاقاتها، بل تعدى ذلك إلى القيام بحروب بالوكالة في مواجهة قوى المعارضة سواء الحزبية أو الفايسبوكية أو غيرها رغم قلتها، والسعي لتخوينها وتقزيمها، وربط ذلك بأنه دفاع عن الاستقرار والملكية وغيره من المفاهيم الغريبة عن حقيقة النقاش العمومي المفتوح حول رحيل أخنوش من عدمه، وغلاء الأسعار، والأزمة الاقتصادية”.

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