مغاربة ساخطون بسبب “عرض كوميدي”: “كورونا غي على الملاعب ومراحيض المساجد”

هبة بريس - الرباط

حالة من السخط والاستياء، تلك التي تعم عددا كبيرا من النشطاء المغاربة بسبب تنظيم عرض كوميدي داخل مسرح بالدار البيضاء دون احترام للاجراءات الاحترازية.

الحفل الذي نظم مساء أمس الجمعة، عرف حضورا كبيرا للمتفرجين، الذين جلسوا جنبا إلى جنب دون تباعد اجتماعي أو ارتداء كمامات واقية، في الوقت الذي يعرف فيه البلاد تسجيل إصابات يومية مرتفعة بفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، علق أحد النشطاء بالقول “قوانين التباعد و الإجراءات الإحترازية و هاديك الهدرة ديال التلفزة كتطبق فقط على من بغاو، زعما هاد كورونا ما كايناش فهاد المسارح ديال الكوميديا، را غير معقول هاد التناقض لي كنشوفو و نبقاو ساكتين، يا إما تطبقوها على كولشي يا إما تحيدوها و تفتحو للناس الملاعب و يتحيدو هادوك الشروط لي مابقى عندها معنى حتى فالمساجد. العالم كامل رخف على راسو إلا حنا !!”.

وأضاف آخر: “ضروري من التباعد في المساجد واٌحترازات وقائية أكثر أمانا…متنساش الكمامة… المصاحف مسدود عليها… ودور المياه مغلقة…صلاة الإستسقاء منعوها…لكن هذه الجماهير الغفيرة بالمسرح بالدار البيضاء غير معنية بكل هذه الإحترازات الوقائية… كل هذه الأمور وتريدون الغيث من السماء،والله إني لأحمد الله حمدا كثيرا على أنه لم ينزل علينا حجارة من السماء على أفعالنا”.

هذا وطالب النشطاء، الجهات المعنية بالتدخل وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل حازم على جميع المواطنين، أو رفعها بشكل رسمي وكامل على الجميع.

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